Расплатиться с долгами можно будет через Интернет

Судебные приставы готовят для должников еще одно новшество. Вслед за решением не выпускать их за границу, публиковать фамилии в Интернете и списывать деньги с мобильных телефонов все же последовал шаг навстречу. В ближайшее время ФССП заметно упростит процесс расплаты с долгами.

Оплату штрафа или алиментов можно будет совершить через специальные электронные терминалы и банкоматы. Более продвинутые граждане смогут заплатить через Интернет или с помощью мобильного телефона.