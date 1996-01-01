Для многих соискателей Интернет уже давно стал не менее важным средством поиска работы, чем газеты по трудоустройству и кадровые агентства

Оперативность - вот главное достоинство интернета. Общение с работодателем происходит без посредников. Бывали случаи, когда соискатели, сделав всего лишь пару "кликов" мышкой, находили себе дело по душе.

Однако отсутствие посредника порой оборачивается проблемой: в ваш электронный почтовый ящик начинают поступать предложения, которые вам абсолютно не подходят. Но информация о вакансии подается таким образом, что вы загораетесь надеждой и едете на собеседование. И к тому моменту, когда вы понимаете, что вам подсовывают "липу", вы уже потратили впустую кучу времени и сил. Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о так называемых "пирамидах" или недобросовестных "сетевиках". Как отличить подобные предложения от реальных вакансий, мы и хотим сегодня рассказать.

Бальзам на душу

Реальные предложения о работе всегда несколько суховаты: перечень должностных обязанностей, требования к кандидату, размер зарплаты. Предложения же недобросовестных работодателей всегда излишне многословны. И источают бальзам на исстрадавшуюся душу соискателя. Какие только комплименты ему заочно не отвешивают! Цель одна - привлечь очередную жертву в свою организацию.

Вот пример такого бальзама: "Судя по вашему резюме, вы человек открытый для нового и амбициозный. Вы твердо знаете, что сами хотите в жизни. Именно такие люди в нашем бизнесе хорошо зарабатывают". Поиск работы - дело нелегкое. И соискатель, которому уже отказали в нескольких местах, с возрожденной надеждой обращается к недобросовестным "сетевикам".

Сами с усами?

Очень многие подобные предложения включают в себя проповедь "свободного" труда, работы "исключительно на себя".

Вот пример такой идеологической обработки (авторская стилистика сохранена): "Работая от звонка до звонка, вы находитесь в полной зависимости от воли начальника. Это он распоряжается дать вам отпуск или нет, стоите вы повышения заработной платы или вас еще можно и упрекнуть в несоответствии занимаемой вами должности. Что бы вы ни делали, используя ваш талант и незаурядные способности, они приведут к прогрессу того предпринимателя, к которому вы нанялись на работу, но никак не к вашему личному прогрессу. Ваш труд всегда будет использован и оценен в несоответствии с вашими ожиданиями".

Стиль послания хромает, но согласитесь, что в целом оно звучит убедительно. "Да, меня не ценят, меня используют! Я должен стать хозяином своей жизни!" - тут же восклицает соискатель и... ловится на крючок мошенников. Ему, привыкшему каждого 5-го и 20-го числа получать свой кусок сыра, невдомек, какая на предпринимателе лежит огромная ответственность. Да, прибыль принадлежит тебе. Но будет ли она? А вот расходы, которые необходимо сделать уже сейчас, - точно твои.

Нога в дверях

В письме почти никогда не сообщается, о каком конкретно виде деятельности идет речь. Все подробности - только при личной встрече. По телефону, указанному в тексте, вам лишь объяснят, как проехать на собеседование.

К чему такая секретность? Ведь все равно вы узнаете правду и с негодованием откажетесь от "липового" предложения. Почему бы автору письма сразу не сообщить правду?

Дело в том, что в своем обмане мошенники широко используют принципы психологии влияния. Один из них называется "нога в дверях". Он базируется на том, что человек всегда стремится выглядеть последовательным. "Мы рады, что вы выбрали именно нас! Это зрелый выбор!" - так приветствуют в офисе заглянувшего соискателя. Правда, он приехал лишь разузнать, что к чему, но в нем поддерживают иллюзию "правильного выбора". Затем соискателю предлагают прослушать лекцию о пищевых добавках. Это "второй зрелый выбор", который он сделал. Третий шаг - соискатель рассказывает, почему добавки такие полезные. Это уже его собственные слова, пусть и прочитанные по бумажке. Отсюда недалеко до покупки "стартового набора" баночек и вхождения в "сеть". "Будь последовательным! - убеждают соискателя мошенники. - Сказал - сделай!"

Конечно, не все кандидаты попадутся на крючок. Те, кто силен духом и реально смотрит на жизнь, лишь рассмеются в ответ. Но в группе риска находятся те соискатели, у которых не так уж много уверенности в собственных силах и поддержки близких.

Разбогатеть быстро и навсегда

Каждому хочется быть богатым. Деньги - это свобода. Но с помощью сетевого маркетинга удается заработать далеко не каждому. К тому же, к сожалению, честных "сетевиков" гораздо меньше, чем "лохотронщиков". Безусловно, есть сетевые фирмы, торгующие качественными и востребованными товарами. Но они как раз не используют обман для привлечения "новых жертв" и не скрывают принцип своей работы. А вот мошенники "от сети" (в том числе интернетовской) избегают конкретных названий и имен, зато обещают несметные богатства. Суммы, которые называют "работодатели", абсолютно нереальны. "От $1000 в неделю или месяц! Легально и законно! Достаточно всего одного часа в день!" Прохиндеи ставят на вечное ожидание чуда: по щучьему велению, по моему хотению, явись мне миллион долларов! "Вы можете заработать много, не рискуя собственными средствами, или очень много, лишь вложив минимальную сумму!" - это как раз такой случай. Кстати, сами мошенники заманивают вас в "сеть" за весьма скромное вознаграждение.