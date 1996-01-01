"Русский вольфрам" оштрафован за задержку зарплаты

Государственная инспекция труда в Приморском крае оштрафовала на 30 тысяч руб. приморское горнорудное предприятие "Русский вольфрам" за задержку зарплаты его работникам, сообщила РИА "Новости" в среду старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА.

"Прокурорская проверка установила, что предприятие задолжало 306 работникам 5,3 млн руб. заработной платы за август-сентябрь", - сказала она. По материалам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении компании "Русский Вольфрам" по части первой статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Государственная инспекция труда согласилась с требованиями прокуратуры и признала "Русский Вольфрам" виновным в совершении этого административного правонарушения.

Директор предприятия Павел Комаров ранее сообщил РИА "Новости", что сложности с выплатой зарплаты вызваны тем, что комбинат продукцию не выпускает и живет на кредиты, с получением которых в последнее время возникают сложности. С конца октября работники "Русского вольфрама"из-за простоя предприятия переведены на пониженную ставку оплаты, получая две трети от зарплаты.

В июне 24 работника приморского горнорудного комбината компании "Русский вольфрам" объявили голодовку, требуя выплаты почти трехмиллионного долга по зарплате. Рабочие прекратили голодовку через четыре дня, после того как живущие в Москве владельцы "Русского вольфрама" начали погашать долги. В августе правоохранительные органы Приморского края направили в суд уголовное дело в отношении двух конкурсных управляющих ОАО "Лермонтовская горнорудная компания" (входит в состав ООО "Русский вольфрам"), обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.