www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Русский вольфрам" оштрафован за задержку зарплаты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Государственная инспекция труда в Приморском крае оштрафовала на 30 тысяч руб. приморское горнорудное предприятие "Русский вольфрам" за задержку зарплаты его работникам, сообщила РИА "Новости" в среду старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА.

"Прокурорская проверка установила, что предприятие задолжало 306 работникам 5,3 млн руб. заработной платы за август-сентябрь", - сказала она. По материалам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении компании "Русский Вольфрам" по части первой статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Государственная инспекция труда согласилась с требованиями прокуратуры и признала "Русский Вольфрам" виновным в совершении этого административного правонарушения.

Директор предприятия Павел Комаров ранее сообщил РИА "Новости", что сложности с выплатой зарплаты вызваны тем, что комбинат продукцию не выпускает и живет на кредиты, с получением которых в последнее время возникают сложности. С конца октября работники "Русского вольфрама"из-за простоя предприятия переведены на пониженную ставку оплаты, получая две трети от зарплаты.

В июне 24 работника приморского горнорудного комбината компании "Русский вольфрам" объявили голодовку, требуя выплаты почти трехмиллионного долга по зарплате. Рабочие прекратили голодовку через четыре дня, после того как живущие в Москве владельцы "Русского вольфрама" начали погашать долги. В августе правоохранительные органы Приморского края направили в суд уголовное дело в отношении двух конкурсных управляющих ОАО "Лермонтовская горнорудная компания" (входит в состав ООО "Русский вольфрам"), обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru