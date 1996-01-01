Счет 42 привлек внимание антимонопольной службы

Розничная наценка на ряд социально значимых продуктов, таких как хлеб, молоко, растительное масло и т. п., теперь попадет под пристальное внимание антимонопольных структур. Как сообщает пресс-служба ФАС, территориальным подразделениям конкурентного ведомства дано указание ежемесячно проводить мониторинг соответствующих товарных рынков. При этом планируется отслеживать процесс ценообразования по всей цепочке производства и оборота продуктов. В дополнение к этому решено усилить контроль за соблюдением правил конкурентной борьбы и пресекать любые попытки ценового сговора и злоупотребления со стороны компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.