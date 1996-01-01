Руководители половины российских предприятий ждут дефолтов своей компании

Более 45% глав предприятий считают вероятным технический дефолт своей компании, а 42% ожидают его у партнеров. Такие данные привел вице-президент РСПП Александр МУРЫЧЕВ на конференции "Антикризисный форум". В ноябре ситуация в промышленности ухудшилась, подтверждает опубликованное вчера исследование Института экономики переходного периода (ИЭПП): темп снижения спроса на продукцию достиг значений 90-х.