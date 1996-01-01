Рестораторы снижают цены и повышают... зарплату

В условиях финансового кризиса, когда подавляющее число компаний сокращают персонал и снижают заработную плату, некоторые предприятия, напротив, повышают своим сотрудникам вознаграждение. Такую политику выбрало руководство ресторана "Steak" во Владивостоке.

Как прокомментировала "ЗР" генеральный директор ООО "Стейк" Светлана ВОЛОХОТЮК, "на самом деле нас тоже коснулись сокращения, но высвободившийся зарплатный фонд был распределен по тем сотрудникам ресторана, которых ценим мы и, главное, наши клиенты. Еще одной антикризисной мерой, которую мы ввели, стало снижение цен. Если, например, раньше бизнес-ланч у нас стоил до 210 руб., то теперь всего 160 руб. Мы уверены, что такие меры в настоящее время вполне оправданы".