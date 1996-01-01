Открылся пресс-центр "Fresh Plaza"

Пресс-центр самого крупного бизнес-центра Дальнего Востока "Fresh Plaza" открылся на минувшей неделе пресс-конференцией руководства "Билайн".

Расположенный на первом этаже здания пресс-центр "Fresh Plaza" рассчитан на 60-70 мест. Так называемая "театральная" расстановка стола и стульев дает возможность проводить в нем как обычные конференции, так и встречи с прессой. Зал оборудован аудиосистемой с микрофонами, плазменной панелью, управляемой с компьютера, подключением к Интернету. Специальные возможности предусмотрены для тележурналистов. Свои яркие микрофоны они смогут поставить на стол президиума без шнуров. Звук на телекамеры будет поступать с пульта, расположенного у задней стены.