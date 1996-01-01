Мэрия Владивостока предпочла шоколад от "Примкона"

Впервые за многие годы социальные новогодние детские подарки во Владивостоке будут изготовлены только из местной продукции. "Приморский кондитер", выигравший тендер в этом году, по заказу мэрии изготовит порядка 70 тыс. подарков.

"Наше предприятие регулярно участвовало в этих конкурсах, но никогда не выигрывало, - говорит управляющий директор "Приморского кондитера" Константин СКИБА. - Как правило, тендер доставался предприятиям, предлагавшим откровенно низкокачественную продукцию по цене в два раза ниже нашей. В этом году мэрия сделала другой выбор, и дети получат конфеты, изготовленные только из высококачественного натурального сырья. Наши подарки, весом в один килограмм каждый, будут состоять на 80% из шоколадных конфет. Специально под этот заказ дизайнерами разработана праздничная упаковка".