Гастарбайтеры теперь в законе

Более 19 тыс. иностранных граждан получили разрешение на работу в Приморье, а количество приглашений на въезд в Россию превысило отметку в 16 тыс.

Участники межведомственной комиссии при вице-губернаторе края Николае ВАЧАЕВЕ признали необходимость корректировки остатков неиспользованных квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу. Представители соответствующих структур намерены собрать дополнительные заявки от работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.