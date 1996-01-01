"Владснаб" определяется с допэмиссией

Акционеры ОАО "Владивостокоптснаб" (Владснаб) на внеочередном собрании в заочной форме в конце декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала. На данный момент уставный капитал компании составляет 43 345 руб. 91,1% акций "Владснаба" принадлежит гибралтарскому оффшору "Ист Гэранти".