В Псковской области снижена налоговая нагрузка на малый бизнес

Псковское областное собрание депутатов приняло в первом чтении законопроект, касающийся снижения ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 15% до 5%, сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам губернатора Псковской области Михаила КУЗНЕЦОВА, принимаемый закон относится в первую очередь к малому бизнесу, оборот которого невелик и который пользуется упрощенной системой налогообложения, позволяющей экономить на содержании громоздкого бухгалтерского аппарата, аппарата управления, и создает условия для того, чтобы малый бизнес не уходил в тень, а цивилизованно платил налоги.

"В Псковской области 7,5 тыс. субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Снижение процента налога с доходов для субъектов упрощенного налогообложения с 15% до 5% - очень существенная мера, которая создаст серьезные предпосылки для того, чтобы малый бизнес региона не только не испытывал проблем, связанных с кризисом, с падением спроса на ряд товаров и услуг, но и получил возможности для развития. Мы прогнозируем, что категория юридических лиц, пользующихся упрощенной системой налогообложения, будет увеличиваться, в том числе, например, за счет тех, субъектов, которые находятся на вмененном налоге", - заявил глава региона. Таковых в области сейчас 13 тыс. Затраты областного бюджета на реализацию закона составят 200 млн руб.