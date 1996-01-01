Бизнесменов заставят "сидеть" только по своим юридическим адресам

Высший арбитражный суд РФ (ВАС) готовит законодательную инициативу, которая заставит бизнесменов находиться только по своим юридическим адресам, сообщает "Российский деловой бюллетень".

ВАС предлагает внести соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс России. Если законопроект будет принят в нынешнем виде, изменится порядок извещения ответчиков о поступивших в суд исках. Ответчик будет считаться осведомленным о начале разбирательства, если извещение доставлено по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. На участников арбитражных споров будут переложены все риски последствий неполучения информации по делу.