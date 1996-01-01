Сокращения, не вписывающиеся в статистику

Увольнение с места работы - подарочек, который могут получить к новому году тысячи приморских семей. В основном под сокращения идут офисные работники. Однако в связи с тем, что сокращаются объемы производства промышленных предприятий, тысячи безработных окажутся и среди рабочих.

Единственное, кто пока не бьют тревогу - здравоохранение и народное образование, по крайней мере в Приморье. Им терять уже нечего, да и специалистов в этих отраслях по-прежнему не хватает.

В Приморье уже пострадали специалисты по маркетингу, рекламе, пиару, сотрудники СМИ и юристы. Их резюме в агентствах по трудоустройству в два раза больше, чем вакансий.

Поступают сообщения о массовых сокращениях и в строительных компаниях. По некоторым данным строительная компания "Лесной квартал" уже провела ряд сокращений персонала. Финансовый кризис больно ударил по горнодобывающей отрасли, и без того не вставшей еще с колен после предыдущего кризиса 90-х. По сообщению председателя профсоюза Ярославской горнорудной компании Валерия ОНИСЕНОКОВА, под сокращения попадут 40-60% сотрудников компании. То же ждет и ОАО "русский Вольфрам". "ЗР" уже писал и о трудностях дальнегорской ГМК "Дальполиметалл".

Но не только горнодобывающая отрасль пострадала. Так, с начала 2008 г. работники Находкинской жестяно-баночной фабрики были вынуждены работать 3 раза в неделю, теперь же живут в страхе перед массовым сокращением.

Однако официальная статистика Приморскстата показывает, что в минувшем октябре количество безработных ненамного увеличилось. Если в сентябре этот показатель составлял 74,6 тыс. человек, то в октябре - 75,2 тыс. человек и связывают такие небольшие колебания с окончанием сельскохозяйственных работ.

Те, же, кто наверняка обладает большей информацией, а именно Краевое управление Службы занятости населения, по каким-то причинам не дает точной информации о положении дел на рынке труда в Приморье. И если в соседних регионах России не стесняются трубить о сокращениях и общими усилиями решать эту проблему, то в Приморье вся информация засекречена. Вроде если нет статистики, то нет и сокращений.