ДГК увеличит уставный капитал в пользу ДЭК

Акционеры ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) приняли рещение об увеличении капитала за счет проведения допвыпуска объемом 225 048 045 руб. Всего предполагается разместить 22 504 804 500 обыкновенные акции номиналом 1 коп. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которой в настоящий момент принадлежит 100% акций АО "ДГК".