Moody's понизило рейтинги Fesco

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг транспортной группы Fesco, созданной на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), до "B2" с "B1", а также рейтинг компании по национальной шкале - до "A3.ru" с "A2.ru", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинги остаются на пересмотре с возможностью понижения.

"Ухудшение рейтингов отражает опасения Moody's, касающиеся возможных последствий текущих негативных рыночных условий для финансовой гибкости компании, учитывая ее зависимость как от сферы перевозок, так и от логистики", - отмечает вице-президент и старший кредитный аналитик Moody's Марко ВЕТУЛЛИ. "Учитывая негативные рыночные условия, Moody's ожидает ухудшения результативности Fesco в 2009 г., а также ее кредитных показателей, - пояснил М.Ветулли. - Помимо этого, ожидаемые доходы и сокращение денежного потока создает неопределенность, касающуюся того, сможет ли компания соответствовать финансовым ковенантам в рамках своих кредитных линий".