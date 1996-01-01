Хабаровчанки помогают мужьям восстанавливать брешь в семейном бюджете

Большинство кадровых служб Хабаровска отметили в ноябре значительный рост числа соискательниц, занятых активным поиском работы. Их число превышает количество соискателей-мужчин более чем в 2 раза.

Условно всех осенних кандидатов можно разделить на несколько сегментов. В первую очередь, это выпускники высших и среднеспециальных учебных заведений, также ежегодно осенью ищут новую работу женщины, уволившиеся в начале лета с целью провести отдых с детьми.

В этом году к ним прибавились соискатели, попавшие под сокращение (в связи с финансовым кризисом) в филиалах различных московских компаний. Кроме этого, на рынок труда вышли те, кто вынужден устроиться на более высокооплачиваемое место в связи с сокращением заработной платы членов семьи. В этой группе представлены в основном женщины, причем наибольший процент кандидаток приходится на домохозяек и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Отметим, что активность в октябре и ноябре связана с тем, что работодатели, как правило, стремятся закрыть вакансии до наступления кадрового затишья в период закрытия годовых отчетов и новогодних праздников. В этом сезоне на рынке вакансий проще всего будет найти работу как раз последней группе кандидаток.

"Число анкет бывших домохозяек почти в 2 раза выше, чем персонала с непрерывным стажем работы. Этот сегмент соискателей готов идти сейчас на заработную плату в 8-12 тысяч рублей. Поэтому можно спрогнозировать, что все должности рядовых менеджеров, вакантные с лета, будут успешно закрыты к началу следующей весны, - отмечает Ольга ЗИНЧЕНКО, специалист по подбору персонала Дальневосточного рекрутингового агентства MaXPeople.

В одном из кадровых агентств Хабаровска провели опрос среди 218 соискательниц ноября, возраст которых составлял от 24 до 43 лет. Из 100% поданных анкет 51% приходится на домохозяек, 39% - на "карьеристок", а остальные 10% - на экс-студенток. Большой процент молодых мам, выходящих на работу, объясняется не только нынешним экономическим кризисом, но и демографическим ростом 2005-2006 годов.

41% из числа опрошенных объяснили основной причиной смены места работы личные особенности характера руководителя, 38% отметили нежелание руководства развивать персонал компании, 21% указали на отсутствие четко поставленных должностных задач. Также рекрутеры отмечают, что и сейчас молодые мамы не торопятся выходить на прежнее место работы, объясняя это низкой заработной платой и изменившимся коллективом за время декретного отпуска.

Женщины, продолжающие трудовую карьеру, в первую очередь заинтересованы в поиске более высокой заработной платы и возможности получить второе высшее образование. "Мне кажется, что девиз у работающих женщин в наши дни - это деньги и стабильность, особенно это касается женщин, имеющих детей", - делится своим мнением Наталья ФАТХУЛИНА, помощник руководителя компании "Качина". Впрочем, прекрасная половина нашего города, выбирая новую работу, кроме основной заработной платы рассчитывает на премиальные вознаграждения за ненормированные рабочие будни, а также возможность проявить инициативу.

Работники кадровых служб и HR-отделов отмечают, что женщины после декретного отпуска, претендующие на вакантные места бухгалтеров, офис-менеджеров, менеджеров по продажам, в поиске работы стали обращать внимание не столько на уровень зарплаты, сколько на индивидуальный подход в коллективе, наличие мотивационных и корпоративных программ, возможности совмещения работы с получением второго высшего образования.