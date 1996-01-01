Александр СУББОТИН стал "Почетным строителем России"

4 декабря генеральный директор строительной компании из Владивостока "Дальстройбизнес-2" Александр СУББОТИН отметит свои 30 лет в строительной отрасли. В преддверии этой даты приказом Министерства регионального развития РФ ему присвоен нагрудный знак "Почетный строитель России".

Это ведомственная награда высокого достоинства, которой награждаются особенно заслуженные работники строительного комплекса страны и другие лица, внесшие особый вклад в деятельность отрасли.

Получив опыт в известном Стройтресте N8 и дойдя по служебной лестнице до главного инженера, Александр Субботин в дальнейшем организовал свою строительную фирму "САВГО", а затем компанию "Дальстройбизнес-2". Эта компания известна сегодня тем, что осуществила немало проектов по строительству и реконструкции объектов, благоустройству города. Кроме того, деятельность ее уже вышла за пределы Приморья в другие регионы Дальнего Востока.

Особенно Александр Александрович Субботин гордится восстановленной во Владивостоке Триумфальной аркой Николая II на ул. Петра Великого, ставшей еще одним символом города. За эту работу компания получила серебряную медаль международного конкурса "Зодчество-2003". Сейчас из крупных объектов "Дальстройбизнес-2" завершает работы по реконструкции здания Приморского арбитражного суда на ул. Светланской.