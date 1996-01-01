"Ценный" доход исключат из налоговой базы

Не исключено, что в обозримой перспективе доходы компаний от продажи ценных бумаг могут быть освобождены от налога на прибыль. По крайней мере, как сообщил корреспонденту "ФАФИ" источник в Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, сотрудники ведомства готовы обсудить такую возможность. При этом предполагается установить некие ограничения, дабы фирмы, воспользовавшиеся данной поблажкой для прироста капитальной стоимости, не уводили средства в офшоры.