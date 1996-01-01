Операции ПБОЮЛ с недвижимостью вывели из-под НДС

При реализации недвижимости перед индивидуальным предпринимателем нередко встает вопрос, должен ли он платить НДС. Помочь разобраться в порядке налогообложения подобных операций взялся Минфин в письме от 26 сентября 2008 г. № 03-07-14/52. Финансисты отметили, что при продаже в рамках коммерческой деятельности офисного помещения ПБОЮЛ обязан перечислить в бюджет НДС (п. 1 ст. 143 НК). А вот операции по реализации жилья от данного налога освобождены (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК).