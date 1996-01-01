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2009 год принесет изменения в налоговом и бухгалтерском учете
Скоро закончится 2008 г., и вместе с этим приближается "горячая пора" для бухгалтеров. Многие из них уже сейчас задумываются над тем, как подготовиться к составлению годовой отчетности за уходящий год.
В текущем году в правила налогового учета были внесены важные изменения. Все их нужно учесть при составлении налоговой отчетности по налогу на прибыль за 2008 г. Изменения коснулись порядка учета амортизируемого имущества, много поправок было внесено в порядок учета расходов на страхование. Нельзя забывать и об особенностях налогового учета новой категории малоценных объектов стоимостью не выше 20 000 руб. При учете такого имущества в целях исчисления налога на прибыль нередко допускаются ошибки.
Нынешний год весьма примечателен и для бухгалтерского учета. В 2008 г. появились новые бухгалтерские стандарты - ПБУ 11/2007 "Информация о связанных сторонах" и ПБУ 14/2008 "Учет нематериальных активов". Во многие из действующих стандартов были внесены изменения. Так, с 2008 г. начали действовать новые редакции таких Положений по бухгалтерскому учету, как ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". С этого года внесены изменения в ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" и ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности". Все новшества, которые появились в этих Положениях по бухгалтерскому учету, нужно обязательно учесть при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.
Из перечисленных новаций особо хотелось бы отметить изменения, которые произошли с 2008 г. в правилах бухгалтерского учета нематериальных активов. Это поистине кардинальные изменения. Новое ПБУ 14/2008 демонстрирует принципиально новый подход к бухгалтерскому учету внеоборотных активов. Несмотря на то, что на сегодняшний день эти новшества затронули только нематериальные активы, изучить эти правила нужно всем бухгалтерам. В недалеком будущем они, несомненно, будут распространены и на другой вид внеоборотных активов - основные средства.
Кроме подготовки к предстоящему составлению годовой отчетности всем бухгалтерам уже сейчас нужно изучать многочисленные поправки, которые появятся в главе 25 Налогового кодекса с 2009 г. Очередные изменения произойдут в правилах налогового учета расходов на страхование, появится новый вид расходов на оплату труда, связанный с возмещением работнику затрат на уплату процентов по займам и кредитам. Очень важные поправки со следующего года будут внесены в порядок налогового учета расходов на служебные командировки, расходов на обучение работников. Появятся новые правила учета расходов на НИОКР и лицензий на пользование недрами.
Самые существенные изменения с 2009 г. в налоговом учете коснутся порядка учета амортизируемого имущества. Коренным образом изменятся правила начисления амортизации нелинейным методом. И если сейчас не многие из организаций используют этот способ амортизации, то со следующего года ситуация, вероятно, изменится. Нелинейный метод начисления амортизации в налоговом учете станет очень важным инструментом, позволяющим существенно уменьшить платежи по налогу на прибыль. Все организации должны до конца 2008 г. определить в учетной политике по налогообложению, какой метод начисления амортизации - линейный или нелинейный - они будут применять с 2009 г. Чтобы сделать правильный выбор, нужно уже сейчас изучить новые правила нелинейного способа начисления амортизации и оценить все "плюсы" и "минусы" линейного и нелинейного метода.
В будущем году бухгалтеров опять ожидают многочисленные изменения в бухгалтерском учете. Уже сейчас Минфин России утвердил новые Положения по бухгалтерскому учету, которые будут применяться с 2009 г. Это ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" и ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений". Причем последнее из них - самое маленькое, но самое сложное для восприятия. Тем не менее освоить его должны все бухгалтеры и аудиторы, применять его придется всем.
Сотрудникам бухгалтерских служб, аудиторских и консалтинговых компаний в канун подготовки годовой отчетности важно проверить, все ли новшества 2008 г. были правильно отражены в бухгалтерском и налоговом учете, а также заблаговременно изучить изменения, которые появятся с 2009 г. И тогда Новый год можно встречать спокойно!
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