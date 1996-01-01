Покупку подержанных авто у граждан освободят от НДС

Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, отменяющий НДС при продаже подержанных автомобилей, приобретаемых автодилерами у граждан.

Новация должна дать толчок развитию метода трейд-ин, при котором новый автомобиль приобретается с зачетом стоимости старого. Ко второму чтению депутаты сняли ограничение на возраст подпадающих под льготу автомобилей и уточнили, что ею не смогут пользоваться компании, купившие автомобили не для перепродажи, а для собственных нужд. В первом чтении законопроект, вносящий правку в главу НК об НДС, был принят Госдумой в июне 2008 года. Об этом сообщил "Коммерсант".