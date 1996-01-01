Власти планируют облегчить жизнь малым предприятиям в период кризиса

Госдума намерена запретить милиции вести налоговые проверки малых предприятий без участия "налоговиков". Об этом рассказал в ходе круглого стола, посвященного кадровой ситуации в новых экономических условиях, первый зампредседателя комитета по законодательству Владимир ГРУЗДЕВ.

Впрочем, пишет "РГ", этим инициативы парламентариев не ограничиваются. По словам депутата, во-первых, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий таможенную и налоговую амнистию для юридических лиц. А во-вторых, отмечает Груздев, народные избранники ищут возможность наложить мораторий на арест руководителей предприятий и главных бухгалтеров за совершение ряда экономических преступлений.

Казалось бы, при чем тут рынок труда? Однако, по мнению депутата, все эти меры позволят "развязать руки" бизнесу и создать новые рабочие места.

"Как бы мы сами себя ни утешали, сокращения на предприятиях все равно неизбежны, как и падение уровня зарплат. И мы хотим создать условия, чтобы высвободившиеся люди могли открыть собственное дело и местные власти и милиция им в этом не мешали", - сказал Владимир Груздев.

Хотя есть и предприниматели, которые считают, что сложившиеся сейчас финансовые условия, наоборот, сыграют в "плюс" и позволят выправить перекосы, устоявшиеся за последние несколько лет на рынке труда. В частности, речь идет о том, что представители ряда профессий получали неоправданно высокие зарплаты и постоянно требовали дополнительных преференций, в то время как более нужные и квалифицированные люди оставались в тени.

В целом же, как отметили участники дискуссии, главное сейчас не паниковать. Ведь потеря работы всегда открывает новые возможности, которыми следует обязательно воспользоваться. Как в один голос утверждают представители кадровых агентств, поток вакансий пока не иссяк. И если их становится меньше в одной сфере, тут же появляются в другой. Главное - не бояться взяться за новое дело.