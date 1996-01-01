В прошлом году 24% слушателей бизнес-школ Санкт-Петербурга и Москвы были в возрасте 22-25 лет, тогда как в 2007 г. их доля сократилась до 7%. При этом доля слушателей в возрасте от 36 лет и выше выросла с 20% до 36%.

Слушатели бизнес-школ взрослеют, отмечает директор по внешним связям Стокгольмской школы экономики Людмила МУРГУЛЕЦ. Период предпринимательства в российском бизнесе проходит, на смену частным фирмам идут крупные компании, где востребованы не только молодые специалисты, объясняет она. "Многие менеджеры в возрасте 30-40 лет и старше идут учиться, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Не все из них смогли в юности получить качественное образование, и теперь они пытаются наверстать упущенное, - говорит Мургулец. - Многие школы даже стали отсекать молодежь, только что закончившую вуз и не имеющую опыта работы".