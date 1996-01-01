Расходы "упрощенцев" на НДС подтвердит счет-фактура

Для признания затрат в виде сумм НДС "упрощенцы", выбравшие объект налогообложения "доходы минус расходы", должны представить не только документы, свидетельствующие о фактической уплате данного налога, но и соответствующие счета-фактуры. К такому умозаключению пришли специалисты Минфина в письме от 24 сентября 2008 г. № 03-11-04/2/147. Финансисты обосновали свою позицию тем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 169 Налогового кодекса налогоплательщик-продавец обязан составлять счета-фактуры. При этом представителей финансового ведомства нисколько не смутил тот факт, что согласно положениям пункта 1 статьи 169 Кодекса счет-фактура - это документ, который служит основанием для принятия сумм "входного" НДС к вычету, а никак не для признания сумм налога в расходах.