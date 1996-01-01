ПМП получило танкер новой серии

Флот ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO), пополнился танкером "Приско Александра", построенным на южнокорейской верфи STX Shipbuilding Company Ltd. в порту Джинхэ, сообщила пресс-служба пароходства. "Приско Александра" - головное судно серии, состоящей из 7 танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн. Судно шириной 32 метра и длиной 183 метра предназначено для транспортировки нефтепродуктов, химических грузов и растительных масел. Планируется, что танкер приступит к работе уже в конце ноября этого года. Остальные суда новой серии компания должна получить до мая 2009 г.