Объект по УСН позволят менять ежегодно

Вскоре "упрощенцы" смогут менять объект налогообложения через год после перехода на данный спецрежим. Необходимые для этого поправки в законодательство уже получили одобрение верхней палаты парламента. Таким образом будет решена проблема с вынужденным отказом от применения УСН компаниями и ПБОЮЛ, которые изначально ошиблись с выбором. Напомним, что действующая редакция пункта 2 статьи 346.14 Налогового кодекса позволяет сделать это не ранее чем через три года.