Налоговые преступники отделаются домашним арестом

Не исключено, что уже в скором времени предприниматели, подозреваемые в совершении незначительных экономических (в том числе налоговых) преступлений, станут дожидаться суда не в СИЗО, а в домашней обстановке. Для этого им будет достаточно внести залог, сопоставимый с суммой нанесенного ущерба. Причем в качестве такового сгодятся не только деньги, но и ювелирные украшения, драгметаллы, недвижимость и другое имущество.