Вести бизнес в России становится все хуже и хуже

Россия опустилась со 112 на 120 место в ежегодно обновляемом Всемирным банком (ВБ) и Международной финансовой корпорацией (IFC) рейтинге стран мира по легкости ведения бизнеса, сообщил ПРАЙМ-ТАСС. Наиболее трудно, по мнению экономистов IFC, в России получить разрешение на строительство. По этому показателю РФ находится на предпоследнем, 180 месте. Предприниматели также сталкиваются с проблемами в области международной торговли (161 место), налогообложения (134 место), кредитования своего бизнеса (109 место) и трудового законодательства (101 место). Более благоприятно специалисты МВФ оценивают эффективность обеспечения исполнения контрактов в России (18 место).