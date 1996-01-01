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Чем жестче будет бушевать в родном отечестве финансовый кризис, тем злее будут фискальные органы
В период финансового кризиса бюджетам всех уровней остро необходимы денежные средства. Поскольку поступления в казну обеспечиваются налогами, а увеличение налоговых ставок - вещь крайне непопулярная, власти стремятся повысить собираемость уже установленных налогов по действующим ставкам.
В результате происходит усиление контроля государства за правильностью начисления и уплаты налогов компаниями.
Кто на сей раз попадает под пристальное око представителей власти и существует ли возможность избежать их внимания, выяснила для читателей Bigness.Ru заместитель генерального директора организации "ВЕКТОР Право" Мария АДЛЕР.
Самый быстрый способ получить дополнительные налоги с фирмы - провести в ней налоговую проверку, по результатам которой доначислить и потребовать уплатить нужные суммы. А чтобы ревизия была возможна, регулярно публиковать типовые способы и схемы уменьшения налогов предприятиями, признаки недобросовестности налогоплательщиков и прочую подобную информацию.
Последней публикацией стали обнародованные ФНС в октябре текущего года четыре схемы "ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском":
1) работа с фирмами - однодневками;
2) применение схем получения необоснованной налоговой выгоды при реализации недвижимого имущества;
3) схема получения необоснованной налоговой выгоды при производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции;
4) схема получения необоснованной налоговой выгоды с использованием инвалидов.
Риск заключается в том, что организации, применяющие одну или несколько из этих схем, скорее всего, привлекут внимание налоговых органов и будут проверены ими в первую очередь. Если же у данных налогоплательщиков выявят и один из 11 критериев для самостоятельной оценки налоговых рисков, увидевших свет в 2007 году, вероятность выездной налоговой проверки возрастет многократно...
Если эти схемы вам знакомы и ваша организация применяет их для уменьшения налогового бремени, вы находитесь в зоне повышенного внимания налоговых органов.
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