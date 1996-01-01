"Программа развития малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" должна на ближайшем заседании Законодательного собрания пройти процедуру второго и третьего чтения

Напомним, что для принятия программы в первом чтении депутатам пришлось переголосовать трижды. Всем непонятливым и воздержавшимся инициативная группа корректно объяснила в коридоре, что после принятия программы ее "обработают напильником".

Разногласия были и по форме, и по содержанию. За точку зрения сторонников позиции: "если не можешь помочь, то хотя бы не мешай", стоял председатель комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН: "Бизнесмены сами знают, как им заработать деньги, поэтому финансовой помощи от краевого бюджета не ждут. Им просто нужна соответствующая инфраструктура, сервис для бизнеса". Противоположная точка зрения также понятна: даже на создание инфраструктуры нужны средства. "Запланированные 16 млн руб. - это неплохое финансовое вливание для одной конкретно взятой фирмы. Так давайте же примем программу по поддержке конкретного Иванова Ивана Ивановича, - отозвался о проекте программы газете "Золотой Рог" депутат ЗС Александр ЕРМОЛАЕВ.

Программу поддержки доводили до ума на заседании комитета по экономической политике и собственности. Встреча, несмотря на присутствие представителей малого бизнеса, прошла на удивление тихо.

Видимо, чтобы сразу снять напряжение, председатель комитета Джамбулат ТЕКИЕВ озвучил намерения депутатов увеличить финансирование программы на 50%. Правда, заключения губернатора на момент обсуждения вопроса не было.

Как прокомментировала ситуацию председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА, эту программу следует считать пробной: "До сих пор у нас вообще не было никакой программы поддержки. Никто не знает, как конкретно с ней нужно будет работать. Пусть будет хотя бы пробный шар".