Бизнес Находки попал в паутину

Новый раздел "Малый и средний бизнес" появился на официальном сайте Находкинского городского округа. Он призван обеспечить предпринимателей максимумом полезной информации и стать местом обсуждения насущных вопросов делового сообщества.

С инициативой создания на официальном городском сайте раздела "Малый и средний бизнес" выступил глава Находки Олег КОЛЯДИН. По его мнению, предпринимательство - это важнейшая составляющая экономики городского округа. Необходимо, чтобы бизнес и власть находились в постоянном диалоге и всегда могли найти друг друга. Раздел, открытый на одном из самых посещаемых сайтов Находки, позволит наладить этот контакт еще и в интернет-пространстве.

Обсудить концепцию развития бизнеса и задать свои вопросы посетители могут на открытом форуме.