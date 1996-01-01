Центр корпоративного предпринимательства Владивостока в свой день рождения сделал себе и всем горожанам подарок

ЦКП-В в свой день рождения организовал публичную лекцию вице-президента Группы компаний "В-ЛАЗЕР" Сергея МИТРОФАНОВА на тему "Векторы идеалов в жизни: как мы определяем свое место в жизни".

Досье Сергей Митрофанов - профессиональный управленец. Пришел в большой бизнес из большой науки. Окончил ДВПИ, затем аспирантуру Ленинградского политехнического. Вернулся в ДВПИ и возглавил кафедру технической кибернетики. Был координатором проекта открытия Бизнес-школы с помощью Вашингтонского университета. Работал первым проректором ВГУЭС. Перед приходом в "В-Лазер" работал в представительстве венчурного фонда "Дайва" на Дальнем Востоке, действующего от имени правительства Японии и Европейского Банка Реконструкции и Развития.

- Заявляя городские дискуссии, ЦКП-В позиционирует свои смыслы: через заявленные к обсуждению темы, через имена тех, кто приглашен в качестве носителей содержания, через время и место собирания публичной аудитории, - заявил перед началом лекции директор ЦКП-В Александр Бабин. - Работа в публичном пространстве для нас есть предмет естественного развития. Люди должны разговаривать о важном.

Сергей Митрофанов построил лекцию на обсуждении книги Рассела АКОФФА "О целеустремленных системах", посвященной тому, как с помощью математических формул можно описать работу и смысл целеустремленных систем, к которым относится человек. Он переводил актуальные, на его взгляд, идеи автора на язык, "которым мы в студенческих и аспирантских общежитиях до хрипоты спорили о смысле жизни и идеалах". По его мнению, сейчас как раз такой момент, чтобы вновь обсуждать идеалы. Делая сообщение, он обращал внимание на то, что может противостоять социальному банкротству.

- С начала 90-х и до сих пор я миллион раз слышал: не надо наводить тень на плетень и говорить о разуме, справедливости и долгосрочном сотрудничестве как главной цели переговоров; надо говорить про "бабло". И я наблюдал за людьми, которые много сделали "бабла". Мы тоже люди не бедные, понимаем, чего это стоит. Но я замечаю, что их души дрейфуют от одномерных идеалов в сторону более многомерных, - начал Митрофанов. - Меня интересуют предприниматели, потому что я внутри этой среды последние 10 лет живу. С интересом наблюдаю, как они тратят огромные деньги на то, что не приносит других денег. Считаю это одним из способов самовыражения.

О нравственности в бизнесе

Многие говорят, что идеалы нужны тем, кто занят в отраслях, далеких от предпринимательства. Отнюдь! Вот надвигается кризис и мне, возможно, придется провести небольшие сокращения. Я могу дать разнарядку подразделениям - сократить 10% штатного персонала. Но потом ко мне придет кадровик и скажет: сократить можем только 5%, потому что в списке есть одинокие матери с детьми и другие категории служащих, которых нельзя сокращать.

Или могу сказать: вот список тех, кто постоянно опаздывает, прогуливает и эффективность работы которых не очень высока. Можно уволить за нарушение.

Другой может сказать: есть плата, которую должен платить каждый предприниматель. А если женщины не будут рожать детей? Ведь иногда приходится воспитывать одной - и это плата, которую общество должно нести вместе с государством, выдающим ей пособия.

Есть крайние варианты. Один выступает как абсолютно злой: бездельница - и никаких разговоров, другой - как абсолютно добрый или слабый: давайте не будем связываться. Вот ось, на которой люди делают свой выбор, исходя из неких элементов, не связанных с прибылью компании, денежным потоком.

О бизнес-переговорах

В западной и российской культурах переговоры базировались на позиционном подходе. Если я силен, как СССР во время холодной войны, я буду настаивать на жесткой позиции. На Западе министра Андрея ГРОМЫКО называли "мистер Нет", потому что СССР всегда занимал жесткую позицию в переговорах и отстаивал свои интересы.

Другая организация или страна может занять мягкую позицию. Захочет договориться об уровне взаимоотношений, более приемлемом для нее, и будет мягко отступать, пока ее не загонят в угол. Если этих шагов отступления будет не очень много, индивид, община или страна будут считать, что переговоры закончились успешно.

Цель моих переговоров - продолжение долгосрочного сотрудничества. Для этого сначала нужно определить аргументы, на базе которых отстаивать свою точку зрения, после этого нетрудно будет достичь и самой позиции, а вслед за ней и более идеальной цели долгосрочного сотрудничества. Это - принципиальные переговоры.

Об источниках жизненной мотивации

Источники жизненной мотивации у меня такие же, что и у всех - по пирамиде Маслоу. Сначала желание избавиться от тревоги и обрести жилище, потом утолить голод и жажду, а затем у тебя вдруг просыпаются идеалы любви, красоты и правды.

Но часто бывают ситуации, когда я не делаю так, как желал бы сделать, из страха за последствия, что это может затронуть большинство людей, не разделяющих мою идеологию. Если это меня лично затрагивает, я иногда рискую и делаю эти шаги.

Многие вещи я делаю, потому что не могу не делать. А другие люди разделяют мои интересы, убеждения, но не делают этих вещей. Думаю, они стесняются, боятся почувствовать себя дураками. Вот ответственный совет: не бойтесь почувствовать себя дураком!

Любовь к ближнему включает в себя объятия, но ведь ими можно и задушить. Для меня такт важнее, чем любовь. Потому что я должен признавать право другого человека и другой группы, несовместимой со мной по идеалам. Терпимость важнее, чем любовь, потому что любовь - интимное дело. Даже к Богу, а не только к женщине.

Я встречаюсь со студентами. Они задают вопросы о том, как устроена жизнь, как выбирать работу, как делать карьеру, чего избегать, чего не избегать. Хочется ответить честно, но иногда думаешь: не буду я честно отвечать, пусть еще люди поживут, порадуются, сами узнают. То, что я знаю, именно для меня имеет определяющее значение.

О богатстве

Богатство - многоуровневое понятие, если речь идёт о материальных благах. Когда я был студентом и аспирантом, думал, что люди, имеющие ученую степень, материально обеспечены. Поэтому я учился и трудился в аспирантуре, зная, что, когда вернусь на кафедру кандидатом наук, не буду смотреть на ценники и считать в кармане деньги.

Но оказалось, что звание доцента, диплом профессора, должность заведующего кафедрой и даже первого проректора не дают возможность избавиться от материальных проблем. Как-то я посчитал по историческому курсу на доллары - когда у меня был самый высокий доход на душу населения. Студентом я получал повышенную стипендию плюс работал на полставки в вычислительном центре и в кочегарке (сутки через восемь). Доллар по тому курсу был 3 рубля. Я понял, что за всю академическую карьеру не достиг того богатства, которое у меня было на 4-5 курсе.

К богатству я отношусь просто: не люблю считать деньги в своем кармане и смотреть на ценники. Если у меня достаточно средств, чтобы поступать таким образом, меня этот уровень богатства устраивает.