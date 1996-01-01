Cудоремонтный завод в Хабаровске обесточен из-за долгов

С начала ноября полностью прекращено электроснабжение ФГУП "179-й судоремонтный завод" Министерства обороны РФ. Главная причина, из-за которой остановлено производство, - долги за потребленную электроэнергию. На сегодняшний день задолженность перед Хабаровскэнергосбытом превышает два миллиона рублей.

Как уже сообщал "ЗР", Хабаровскэнергосбыт неоднократно обращался в судебные органы для решения спорного вопроса о взыскании долга. В июле Арбитражный суд Хабаровского края обязал "179 СРЗ" выплатить задолженность в полном объеме. До настоящего времени долг не выплачен. К тому же сумма задолженности увеличилась, так как предприятие продолжало работать и соответственно потреблять электроэнергию.

В октябре энергокомпания вновь подала исковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского края уже с требованием признать промышленное предприятие банкротом. В пресс-службе отметили, что Хабаровскэнергосбыт использовал также и другие законные методы воздействия на должника. В августе стартовала PR-акция, которую Хабаровскэнергосбыт проводил в отношении ряда крупных неплательщиков. v На первом этапе акции на афишных тумбах в многолюдных местах города были развешаны плакаты с информацией о наиболее крупных предприятиях-должниках за электроэнергию. В тексте также были указаны ФИО руководителя предприятия-должника, сумма долга и номер исполнительного листа, который выдаётся судом. В число недобросовестных потребителей значился и "179 СРЗ". В октябре информация о должниках, в том числе и о "179 СРЗ", была напечатала на полиэтиленовых пакетах, в которые упаковывают продукты в мега-центре "НК-Сити" Хабаровска.