Внедорожникам кризис не помеха

Пресс-секретарь компании "Соллерс" Зоя Каика опровергла журналистам Комсомольска-на-Амуре информацию о том, что в связи с мировым финансовым кризисом компания намерена свернуть свой проект по строительству автостроительного завода в Хабаровском крае, где будут производиться грузовики Isuzu и внедорожники SsangYong. "Действительно, некоторые аналитики говорят о том, что в связи с кризисом покупательская способность граждан снижается, спрос на автомобили падает и производители машин сворачивают свои проекты. Тем не менее мы не собираемся отказываться от перспективного дальневосточного рынка. Решение о закрытии или заморозке проекта строительства завода в Хабаровском крае мы не принимали", - сообщила она в ходе телефонного разговора с корреспондентом газеты "Наш город". Кроме того, Зоя Каика сообщила о том, что в ближайшие две недели компания "Соллерс" озвучит точное место и время начала строительства завода в Хабаровском крае. Напомним, что сейчас "Соллерс" выбирает место строительства своего завода в одном из двух населенных пунктов края - Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.