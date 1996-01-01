Соцстрах оштрафует в налоговом порядке

Независимо от размера штрафа, наложенного за нарушение законодательства об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ФСС взыщет его во внесудебном порядке, как при налоговых нарушениях. На это указал Минфин в письме от 19 августа 2008 г. № 03-02-07/1-351.