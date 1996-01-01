Предоплата решит валютные проблемы в учете

При предварительной оплате товаров не возникает ни курсовых, ни суммовых разниц. К такому выводу пришел Минфин в письме от 4 сентября 2008 г. № 03-03-06/1/508. Финансисты напомнили, что, согласно положениям пункта 11.1 статьи 250 и подпункта 5.1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса, суммовая разница имеет место быть, если размер обязательств и требований, исчисленный по договорному курсу, на дату реализации не соответствует фактически поступившей сумме. В свою очередь, внереализационные доходы в виде курсовой разницы появляются в результате переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований, проводимой при изменении Центробанком официального курса иностранной валюты к рублю. Данные правила закреплены в пункте 11 статьи 250 и подпункте 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса.