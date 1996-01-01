Квартальный НДС разбили на части

Компаниям не стоит торопиться с одномоментной уплатой НДС за третий квартал текущего года. Согласно правительственному законопроекту, одобренному депутатами Госдумы в "ускоренном темпе" (то есть сразу в трех чтениях), перечислить этот налог в бюджет компании смогут тремя равновеликими ежемесячными траншами (не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом). По мнению разработчиков законопроекта, внесение таких поправок в статью 174 Налогового кодекса сможет в какой-то мере предотвратить финансовые проблемы у компаний, которые могли бы возникнуть после единовременной уплаты НДС в октябре. Кроме того, это станет действенной мерой по укреплению финансовой системы и поддержке предприятий. Если документ одобрят сенаторы и поддержит президент, новый закон вступит в силу с 1 октября текущего года, то есть "задним числом".