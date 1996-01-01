В Налоговом кодексе появится новый спецрежим

Компании, которые занимаются производством строительных материалов, возможно, вскоре смогут значительно сократить свои налоговые обязательства перед бюджетом.

Инициативу ввести для данного вида деятельности льготный налоговый спецрежим озвучил на ежегодном налоговом форуме председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной деятельности Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, сообщают "ФК-Новости".

"В текущей кризисной ситуации предприятиям не только не до инноваций, им даже не до инвестиций. Кризис рано или поздно закончится, компании захотят возводить новые объекты ОС, однако цены на стройматериалы могут к тому времени возрасти до "неподъемных размеров", - аргументировал свою позицию представитель ТПП.

Для предотвращения таких последствий Данилов-Данильян предлагает уже сейчас предоставить компаниям, производящим кирпич, шлакоблоки и прочие строительные материалы, значительные налоговые поблажки путем перевода их на своеобразную "упрощенку". Дескать, тогда они смогут сдержать рост цен на свою продукцию.