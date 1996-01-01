Молодые специалисты на работу в сфере образования Владивостока не рвутся

Похоже благое начинание в виде программы "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования города Владивостока" на 2008-2010 гг." закончится провалом. На конкурс профессионального мастерства "Молодой специалист года" за четыре дня до окончания подачи заявок заявило о своем желании участвовать только трое. Между тем на программу в 2008 г. запланировано израсходовать 1 млн 328 тыс. руб.

Конкурс должен был проходить в два этапа, финал первоначально был назначен на 11-14 ноября. Но, поскольку соревноваться оказалось некому, управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г.Владивостока решили не оказываться от затеи и провести хотя бы один заключительный этап.

Официальная цель мероприятия - привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной молодежи. По условиям в конкурсе могут принять участие молодые специалисты с опытом работы не более 2-х лет, на их открытых уроках должны побывать старшие коллеги и оценить уровень мастерства начинающих педагогов. Между тем, по информации того же управления в этом году в учреждения образования г.Владивостоке на работу поступило только 8 молодых специалистов. "Средний возраст учителей у нас за 50 лет. В школе система оплаты такова, что как только молодой специалист получает вторую заработную плату, то сразу начинает думать об уходе. К четвертой заработной плате обычно решение созревает. К концу года из пришедших останется в лучшем случае половина", - прокомментировали ситуацию в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Тем не менее устроители конкурса намерены приложить все возможные усилия для привлечения участников. Планируют набрать 6-7. Денежных призов в конкурсе три: 10 тыс. руб. за первое место, 8 тыс. за 2-е место, 6 тыс. за 3-е место.