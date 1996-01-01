МУП "Некрополь" атаковали по рейдерскому сценарию

Администрация Владивостока решила навести порядок в делах муниципального монополиста в сфере похоронного бизнеса МУП "Некрополь" и месяц назад назначила на муниципальное предприятие нового руководителя Дмитрия РЕДРОВА. Никто не подозревал, что это закончится настоящим маски-шоу с участием приморского СОБРа.

Как стало известно "ЗР", первым шагом исполняющего обязанности директора "Некрополя" стала организация аудиторской проверки муниципального предприятия. Пока шла ревизия, кто-то из персонала подал заявления на предоставление отпуска с последующим увольнением, а кое-кто сразу уволился. Директор же Игорь БАБЫНИН просто ушел на больничный. Новому директору даже не у кого было принять дела. При "смене караула", как водится, со счета предприятия ушли деньги в сумме 550 тыс. руб. Многие заказы на похороны были на грани срыва. Но это стало известно потом, когда аудиторы добрались до документов.

Несмотря на яростное сопротивление аудиторской проверке со стороны главного бухгалтера "Некрополя", через некоторое время аудиторы обнаружили, что только за последний год со счетов МУПа бюджетные деньги уходили каким-то "странным" фирмам, и немало - около 10 млн руб. Причем делалось это грубо, с откровенными ляпами. Например, с одной фирмой МУП заключил договор на строительные работы. Выяснилось, что эта фирма в принципе не могла выполнить подряд, т.к. у нее не только не было соответствующей лицензии, но и вообще она занималась рыбным промыслом.

В "ЗР" давно поступали жалобы от горожан на то, как в "Некрополе" обычные похороны, по официальному прайсу порядка 13 тыс. руб., на деле обходились родственникам в 70 тыс. руб., а в отдельных случаях - и до 200 тыс. руб. Грубо говоря, людям делали предложения, от которых те не могли отказаться. Так, накануне похорон сообщали, что по каким-то обстоятельствам могила будет готова через неделю или две. Понятно, что в таких случаях убитые горем родственники готовы были заплатить любые деньги, лишь бы проводить умершего в положенный срок. Впрочем, горожане готовы привести немало примеров, как на кладбище зарабатывали и на продаже удачного места, и на прочих "бонусах".

Аудиторы уже заканчивали свою работу, когда в магазине "Некрополя" появился мужчина, которому нужно было приобрести два элитных гроба по 50 тыс. руб. каждый. Правда, сам "Некрополь" гробами не торговал, этим занимался предприниматель, который снимал у МУПа помещение в этом же здании. Ну и, как назло, требуемых гробов у бизнесмена не оказалось в наличии. Тогда предприниматель взял деньги и поехал в другую похоронную компанию - "Стикс", купил требуемый реквизит и, вернувшись, вручил его покупателю. Как только сделка состоялась, в помещение ворвались порядка 20 вооруженных автоматами бойцов в масках, которые всех, кто был в помещениях предприятия, поставили лицом к стене и начали производить оперативные действия. Выяснилось, что приобретение гробов было ни чем иным, как "контрольной закупкой", а купюры, на которые приобретался столь мрачный товар, были предварительно помечены. По идее, они остались в "Стиксе".

Осмотру содержимого карманов нового директора Редрова уделили особое внимание. В числе 2 тыс. руб. с копейками, о которых заявил хозяин карманов, оперативники, к большому удивлению Редрова, обнаружили еще целую пачку меченых купюр. Растерянно уставившись на деньги, директор решительно заявил, что до сего момента их в карманах не было и быть не могло, и сделал вывод, что их только что подбросили. В итоге милиционеры перевернули предприятие вверх дном, изъяли документы, в том числе подготовленные аудиторами, а директора забрали в одно из подразделений милиции, где продержали до 3 часов ночи, опросили, а потом отпустили домой.

На следующий день выяснилось, что заболевший директор Бабынин выздоровел, его заместитель и главный инженер, которые ушли в отпуск с последующим увольнением, передумали - и все вернулись на свои рабочие места. Нового же руководителя на работу не пустил СОБР, охраняющий офис с прошлого дня. Эдакий классический вариант рейдерского захвата предприятия, вот только предприятие-то принадлежит городу и по закону должно управляться муниципальным управлением.

О том, что за официальная надобность была проводить операцию с участием бойцов спецназа, в мэрии Владивостока ломают голову до сих пор. Не смогло это выяснить и новое руководство МУПа даже после ночи, проведенной в милицейских стенах, и массы заданных вопросов. Теперь это предстоит прояснить целому ряду ведомств. Жалобы на действия сотрудников, возглавлявших "маски-шоу", юристы МУПа направили в Следственный комитет при Генпрокуратуре и УВД по Приморскому краю, прокуратуру Приморского края и прокурору по ДФО, а заодно и президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Стало известно, что уже в тот же день, 6 ноября, началась служебная проверка, а командовавшего операцией милиционера А.В. временно отстранили от работы.

Стоит отметить, что за неделю до этого инцидента один из сотрудников "Некрополя", работавших при Игоре Бабынине, закидал Думу Владивостока и СМИ письмами с обвинениями в адрес нового руководства МУПа в неоприходовании денежных средств клиентов и недостаче более 140 тыс. руб. Видимо, всем ведомствам, куда поступили жалобы юристов, придется разобраться еще и в этом.