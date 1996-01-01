Кризис - лучшее время для мобилизации

Публичную лекцию с таким интригующим названием организует Центр корпоративного предпринимательства Владивостока. Организаторы предлагают мыслить трезво и не дать втянуть себя в массовую истерию по поводу мирового финансового кризиса. Ведь всё можно решить, надо только с этим работать.

С лекцией-вызовом выступит, а затем ответит на вопросы слушателей мастер коучинга, успешный бизнес-консультант Евгений ТУШКИН. По его мнению, надо приветствовать кризисы, более того, надо их делать! Ведь кто-то боится больших волн, а кто-то их ищет, чтобы заняться серфингом. Разговор о кризисе будет полезен для управленцев, предпринимателей, политиков, а также для молодых менеджеров, аспирантов, студентов, начинающих свою профессиональную карьеру.

Лекция состоится в четверг, 13 ноября, в 19.00 в зале "Даймонд" бизнес-центра "Хёндэ". Приглашаются все желающие. Бесплатно!