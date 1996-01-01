Строительство моста идет по графику

О том, как во Владивостоке идет строительство моста через бухту Золотой Рог, горожане в основном судят по ситуации, которая складывается у строителей ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) в районе верхней площадки фуникулера, где должен быть проложен автомобильный тоннель, через который на мост будет въезд со стороны ул. Гоголя.

Первоначально проектом была предусмотрена длина тоннеля в 300 м, но затем за счет предложенного проектировщиками устройства подпорной стены она сократилась на 50 м. Строится это инженерное сооружение открытым способом, что и определило большой объем земляных работ, выполняемых в довольно сложных условиях - на крутом скалистом склоне в центре города. При этом в самом начале этого строительства было перекрыто движение по одной из наиболее напряженных городских магистралей - ул. Суханова. Тогда генеральный директор ТМК Виктор ГРЕБНЕВ пообещал, что уже к декабрю автомобильное движение будет восстановлено. Но доводочные работы по тоннелю будут продолжаться и позже, уже ничем не мешая жизни города.

Досье ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" из г. Уссурийска -генеральный подрядчик строительства моста через б. Золотой Рог. Сегодня это крупнейшая строительная организация Приморья, в которой работает свыше 1100 человек. В сотне основных налогоплательщиков края она занимает 42 место. Основная специализация - мостостроение. Сотни автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов, построенных и реконструированных в Приморском крае за последние десятилетия - дело рук специалистов ТМК. Другими основными видами деятельности компании стали дорожное строительство полного цикла и строительство монолитно-каркасных жилых домов во Владивостоке и Уссурийске. К возведению моста через б. Золотой Рог стоимостью 17,9 млрд рублей компания приступила в конце июня 2008 г.

Прекрасное настроение Виктора Григорьевича, регулярно посещающего этот главный на сегодня объект компании, тоже говорит о многом. Впрочем, на всякий случай интересуюсь: как идут дела. А в ответ лаконичное:

- Нормально. Так и напиши!

- И добавь, что строители через три месяца обязательно пропустят машины. Как обещали! - добавляет директор департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ. - Заметно, что и он, как заказчик этого крупного многомиллиардного строительства, ходом дел сегодня тоже вполне доволен.

О чем-то расспрашивать еще - нет смысла. Все, что происходит здесь, сверху - с видовой площадки ДВГТУ по Аксаковскому переулку, видно как на ладони. Прежде всего, это - большая выемка, из которой продолжается вывоз грунта, но уже не в район будущего северного пилона, а на площадку рядом с городком строителей. Всего с начала строительства к сентябрю земли было выбрано свыше 50 тыс. куб. м, при том что весь объем земляных работ по первой очереди определен в размере 140 тыс. кубометров.

В основании выемки работают несколько буровых станков взрывников - готовится очередной взрыв. Горожане взрывов практически не замечают - они не громки и не зрелищны, так как перед началом взрывных работ устанавливаются специальные козырьки из металлоконструкций. Заряды - небольшие, чтобы не навредить расположенным вблизи объектам недвижимости, а скальный уступ, на котором расположена верхняя станция фуникулера, отсечен буровыми скважинами от основного разрабатываемого скального массива, чтобы создать дополнительную степень безопасности для этого сооружения. В общем, все делается с высокой степенью надежности.

Основной объем земляных работ, выполняется парком машин и механизмов, которых в целом на строительных площадках ТМК сосредоточено около полусотни. И - до двухсот сотрудников.

У въезда со стороны ул. Суханова заметны формы съемной опалубки. То есть, туннель будет выполняться прямо на месте из бетона в монолитном исполнении. Как отметил зам. генерального директора по дорожному строительству Александр ГОФМАН, расчет показал, что таким образом здесь строить будет проще, чем работать со сборным железобетоном. И по срокам все будет в норме - успеют.

Начался здесь и первый снос, который коснулся малоэтажной застройки. Первые несколько домов уже исчезли. Однако строители отмечают, что проектировщикам удалось оптимизировать трассировку, и теперь, например, пятиэтажка по ул. Луцкого, скорее всего, останется целой, хотя по нормам из состава жилого фонда ее придется вывести, как и ряд других зданий, попавших в "красные линии".

- Олег Петрович, нормальную ли компенсацию получили? - спрашиваю хозяина одного из снесенных домов.

- В общем-то, справедливо. Наверное, можно было бы потребовать и больше, но я спорить не стал. Одно жаль - мне бы участок земли! А новый дом я бы отстроил!

Значительно продвинулось строительство моста и в районе северного пилона на территории военного завода, где в начале сентября в основном была завершена отсыпка грунта в море. Был вынут, где мешал будущему строительству, шпунт прежнего причала и начали забивать новый по уже новой линии берега. Водолазами и монтажниками были завершены работы по подготовке устройства основания будущего 220-метрового пилона. Спланирована и новая, отвоеванная у моря, площадка. В общем, и здесь все идет по графику, размеренно, с работой круглыми сутками.

В августе строители моста появились и на южном берегу бухты - здесь разворачивается участок ОАО "Дальмостострой" из Хабаровска. Экскаваторы в районе судоремонтного завода в первую очередь начали снос мешающих строительству производственных построек. Понятно, что для передислокации людей и техники из другого края организации потребовалось дополнительное время. Однако это не должно помешать наверстать степень готовности по южной площадке, чтобы "синхронизировать" строительство моста с двух сторон, как это и предусмотрено проектом, чтобы приморские и хабаровские монтажники смогли в одночасье встретиться на середине бухты.

В ближайших задачах у хабаровчан - обустроиться на новом месте в своем базовом городке, выполнить промышленную площадку, запустить мобильный бетонный завод , подготовить строительство южного пилона моста и как можно быстрее приступить к его сооружению.

Напомним, что в целом строительство моста через б. Золотой Рог предполагается закончить в ноябре 2011 г. При этом он должен сделать удобным автомобильное сообщение между центром города и мысом Чуркин, откуда дорога пойдет на еще один мост - на о. Русский. На этот путь будут уходить считанные минуты.