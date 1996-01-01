Не производством единым

Комсомольск-на-Амуре - городок небольшой. Не сравнишь с Хабаровском или Владивостоком. Но именно здесь расположен крупнейший в стране авиастроительный завод - "Комсомольское-на-Амуре производственное объединение имени Ю.А.Гагарина" (КнААПО), от работы которого зависит выполнение ряда стратегических программ в области гражданского и военного авиастроения.

Три приоритетные программы Объединенной авиастроительной корпорации сегодня реализуются на предприятии. Это - разработка и организация производства среднемагистрального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", новейшего многофункционального истребителя Су-35 и истребителя пятого поколения. Первые два проекта находятся в стадии проведения летных испытаний. Самолеты скоро поступят на вооружение ВВС России и пополнят парки российских и зарубежных авиакомпаний. Опытные образцы истребителей пятого поколения собираются в просторных цехах КнААПО. Завод также ремонтирует стоящие на вооружении истребители семейства "Су" и производит самолеты на экспорт.

Для того чтобы реализовать эти сложные и высокотехнологичные программы, одного только техперевооружения недостаточно. Новые технологии и острая конкуренция на глобальном авиационном рынке предъявляют качественно новые требования к работникам предприятия. Они должны обладать иным уровнем знаний и профессионализма. Для этого в компании "Сухой", в состав которой входит КнААПО, разработан ряд долгосрочных комплексных программ по обучению специалистов и руководителей разного уровня, подготовки молодых специалистов, внедрению технологий "бережливого производства", механизмов мотивации труда и др. Но есть еще одно важное направление, которое нередко ускользает от внимания руководителей градообразующих предприятий, каким является комсомольский авиазавод, - создание качественно нового общественно-культурного и морально-нравственного пространства.

Именно этим озаботился генеральный директор "Сухого" Михаил ПОГОСЯН, справедливо полагающий, что приезжающие на завод высококвалифицированные специалисты, и в первую очередь молодежь, должны чувствовать себя в городе комфортно как в материальном, так и духовном смысле. Жизнь здесь должна быть интересна и содержательна. Необходимо пропагандировать семейные ценности и здоровый образ жизни, способствовать развитию местного образования, науки, культуры, искусства, просвещения. В достижении этой цели в "Сухом" видят одно из важных направлений проводимой социальной политики.

26-27 сентября в Комсомольске-на-Амуре в сотрудничестве с Фондом поддержки развития культуры материнства "МАДОННЫ XXI века" и городской администрацией был проведен семейный праздник "От Хетагуровок (по имени одной из первых девушек, приехавших на стройку в Комсомольск) до наших дней мы держим крылья наших сыновей". Программа мероприятий призвана пропагандировать преемственность поколений самолетостроителей, инновационный потенциал компании "Сухой" и его комсомольского завода, а также их интеграцию в социально-культурную жизнь города.

В течение двух дней было проведено много интересных мероприятий, которые посетили тысячи жителей города. В кинотеатрах в режиме нон-стоп проводился бесплатный показ фильмов для семейного просмотра. Комсомольчане увидели ленты "На мосту", "Черный мяч", "Тимур и его командос", мультфильмы. Был проведен мастер-класс "Полет мечты" по росписи моделей самолетов и воздушных змеев, конкурс на звание "Супер-экипаж" - веселые старты с элементами спортивных, интеллектуальных и художественных испытаний для семей, состоящих из прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родителей студентов и самих студентов, родителей школьников и дошкольников, школьников и дошкольников.

Любители театра смогли посмотреть спектакль московской антерпризы "Кто последний за любовью" с известными актерами Станиславом САДАЛЬСКИМ и Анной ДОВЛАТОВОЙ в главных ролях. Молодежь "зажигала" на мега-дискотеке "От винта", которую провели известные диск-жокеи. Благотворительная акция "Им летать на наших самолётах", посвященная детям КнААПО и их мамам, включала в себя круглый стол с участием ведущих специалистов в области репродуктивной медицины ФГУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий", а также врачей городских и хабаровских лечебных заведений. В профильных и медицинских центрах была представлена фотогалерея годовалых малышей города. Сотни заводчан и жителей Комсомольска посетили театрализованное представление "Танго в облаках" о людях авиазавода и их судьбах. Его ведущими были Ангелина ВОВК и Вадим ПРОХОРОВ. Спортивные старты провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина СЛУЦКАЯ.

В компании "Сухой" намерены продолжать практику проведения таких мероприятий и надеются, что в их организации и финансировании примут участие и другие предприятия города. Ведь создание благоприятных условий для работы, досуга и отдыха комсомольчан - задача общая.