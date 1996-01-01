Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не производством единым
Комсомольск-на-Амуре - городок небольшой. Не сравнишь с Хабаровском или Владивостоком. Но именно здесь расположен крупнейший в стране авиастроительный завод - "Комсомольское-на-Амуре производственное объединение имени Ю.А.Гагарина" (КнААПО), от работы которого зависит выполнение ряда стратегических программ в области гражданского и военного авиастроения.
Три приоритетные программы Объединенной авиастроительной корпорации сегодня реализуются на предприятии. Это - разработка и организация производства среднемагистрального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", новейшего многофункционального истребителя Су-35 и истребителя пятого поколения. Первые два проекта находятся в стадии проведения летных испытаний. Самолеты скоро поступят на вооружение ВВС России и пополнят парки российских и зарубежных авиакомпаний. Опытные образцы истребителей пятого поколения собираются в просторных цехах КнААПО. Завод также ремонтирует стоящие на вооружении истребители семейства "Су" и производит самолеты на экспорт.
Для того чтобы реализовать эти сложные и высокотехнологичные программы, одного только техперевооружения недостаточно. Новые технологии и острая конкуренция на глобальном авиационном рынке предъявляют качественно новые требования к работникам предприятия. Они должны обладать иным уровнем знаний и профессионализма. Для этого в компании "Сухой", в состав которой входит КнААПО, разработан ряд долгосрочных комплексных программ по обучению специалистов и руководителей разного уровня, подготовки молодых специалистов, внедрению технологий "бережливого производства", механизмов мотивации труда и др. Но есть еще одно важное направление, которое нередко ускользает от внимания руководителей градообразующих предприятий, каким является комсомольский авиазавод, - создание качественно нового общественно-культурного и морально-нравственного пространства.
Именно этим озаботился генеральный директор "Сухого" Михаил ПОГОСЯН, справедливо полагающий, что приезжающие на завод высококвалифицированные специалисты, и в первую очередь молодежь, должны чувствовать себя в городе комфортно как в материальном, так и духовном смысле. Жизнь здесь должна быть интересна и содержательна. Необходимо пропагандировать семейные ценности и здоровый образ жизни, способствовать развитию местного образования, науки, культуры, искусства, просвещения. В достижении этой цели в "Сухом" видят одно из важных направлений проводимой социальной политики.
26-27 сентября в Комсомольске-на-Амуре в сотрудничестве с Фондом поддержки развития культуры материнства "МАДОННЫ XXI века" и городской администрацией был проведен семейный праздник "От Хетагуровок (по имени одной из первых девушек, приехавших на стройку в Комсомольск) до наших дней мы держим крылья наших сыновей". Программа мероприятий призвана пропагандировать преемственность поколений самолетостроителей, инновационный потенциал компании "Сухой" и его комсомольского завода, а также их интеграцию в социально-культурную жизнь города.
В течение двух дней было проведено много интересных мероприятий, которые посетили тысячи жителей города. В кинотеатрах в режиме нон-стоп проводился бесплатный показ фильмов для семейного просмотра. Комсомольчане увидели ленты "На мосту", "Черный мяч", "Тимур и его командос", мультфильмы. Был проведен мастер-класс "Полет мечты" по росписи моделей самолетов и воздушных змеев, конкурс на звание "Супер-экипаж" - веселые старты с элементами спортивных, интеллектуальных и художественных испытаний для семей, состоящих из прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родителей студентов и самих студентов, родителей школьников и дошкольников, школьников и дошкольников.
Любители театра смогли посмотреть спектакль московской антерпризы "Кто последний за любовью" с известными актерами Станиславом САДАЛЬСКИМ и Анной ДОВЛАТОВОЙ в главных ролях. Молодежь "зажигала" на мега-дискотеке "От винта", которую провели известные диск-жокеи. Благотворительная акция "Им летать на наших самолётах", посвященная детям КнААПО и их мамам, включала в себя круглый стол с участием ведущих специалистов в области репродуктивной медицины ФГУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий", а также врачей городских и хабаровских лечебных заведений. В профильных и медицинских центрах была представлена фотогалерея годовалых малышей города. Сотни заводчан и жителей Комсомольска посетили театрализованное представление "Танго в облаках" о людях авиазавода и их судьбах. Его ведущими были Ангелина ВОВК и Вадим ПРОХОРОВ. Спортивные старты провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина СЛУЦКАЯ.
В компании "Сухой" намерены продолжать практику проведения таких мероприятий и надеются, что в их организации и финансировании примут участие и другие предприятия города. Ведь создание благоприятных условий для работы, досуга и отдыха комсомольчан - задача общая.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде