Уточнен порядок уплаты "обособленного" ЕСН

Филиал, не отвечающий хотя бы одному из требований пункта 8 статьи 243 Налогового кодекса, не может уплачивать единый социальный налог по своему местонахождению. Об этом напомнили в письме от 28 августа 2008 г. № 03-04-06-02/99 специалисты Минфина. Обязанность перечислять в бюджет ЕСН, а также представлять расчеты по налогу и декларации по месту своего расположения имеет право только то обособленное подразделение, которое обладает отдельным балансом, расчетным счетом и начисляет выплаты в пользу физлиц. Во всех остальных случаях уплату налога и представление отчетности должна осуществлять головная организация по месту своего учета.