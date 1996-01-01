Путин призвал китайские компании участвовать в строительных тендерах к саммиту

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на третьем Российско-Китайском экономическом форуме, призвал китайские компании участвовать в строительных тендерах к саммиту АТЭС, сообщает PrimaMedia.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ, Путин сказал: "Отдельная большая тема - сотрудничество в сфере строительства. Здесь мы имеем в виду и подготовку России к Олимпийским играм в Сочи и к саммиту АТЭС во Владивостоке". "У наших китайских друзей большой опыт по проведению подобных масштабных мероприятий. Достаточно вспомнить только недавно проведенные Олимпийские игры в Пекине. Думаю, для нас этот опыт будет весьма полезен. Мы также приветствуем активное участие китайских компаний в тендерах на строительство спортивных и инфраструктурных объектов", - подчеркнул премьер-министр РФ.