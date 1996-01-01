"Камералка" не упразднит профессиональный вычет

Для того чтобы подтвердить право на профессиональный вычет по НДФЛ, вовсе не нужно прикладывать к декларации, в которой он заявлен, "первичные" доказательства. Более того, налоговики не могут их истребовать даже в ходе "камералки". Такой вывод следует из обнародованного накануне решения ВАС от 6 августа 2008 г. № 7696/08. Высшие арбитры напомнили, что статьей 221 НК установлено право налогоплательщиков, в том числе и ПБОЮЛ, на профессиональный вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.