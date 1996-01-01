Бизнесу у нас нелегко

Россия опустилась со 112-го на 120-е место в ежегодно обновляемом Всемирным банком и IFC рейтинге стран мира по легкости ведения бизнеса.

В докладе "Ведение бизнеса 2009", представленном в Вашингтоне, содержится рейтинг в общей сложности 181-й страны по общему индексу легкости ведения бизнеса, а также рейтинги по десяти отдельным категориям.

Более высокое место в списке означает более благоприятные условия для ведения коммерческой деятельности. Наиболее трудно, по мнению экономистов IFC, в России получить разрешение на строительство. По этому показателю РФ находится на предпоследнем, 180-м месте.