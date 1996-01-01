"Акос" добрался до Дальнегорска

Компания "Акос", специализирующаяся на оказании услуг сотовой связи, открыла свое представительство в Дальнегорске. Теперь жителям города доступен весь спектр оказываемых компанией услуг. Здесь можно заключить договор, приобрести сим-карту, изменить тариф, сделать любой запрос, заблокировать связь или приостановить действие договора, восстановить утраченную сим-карту и так далее.