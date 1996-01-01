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"ГМК-Дальполиметалл" стал жертвой мирового экономического кризиса
С ноября этого года из-за снижения цен на свинец и цинк на Лондонской бирже металлов приостановило работу ОАО "ГМК-Дальполиметалл". Большая часть работников будет отправлена в вынужденные отпуска. Всего в "ГМК" заняты около 3 тыс. человек. Цена на цинк упала до $1060 $ за тонну, на свинец - до $1140. В начале года тонна свинца стоила более $3 тыс., цинка - $2300-2500.
Сложная ситуация сложилась и в ЗАО "ГХК Бор". Несколько месяцев лихорадило производство в одном из основных цехов - серной кислоты. Без серной кислоты невозможно массовое производство основного продукта предприятия - борной кислоты. Причиной сбоев в цехе серной кислоты послужило некачественное сырье. По неофициальным данным, на "Боре" сегодня обсуждаются разные варианты выхода из ситуации. В том числе сокращение кадров на химзаводе.
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