Москвичи выкупят часть допэмиссии "Аскольда"

Совет директоров ОАО "Аскольд" назначил внеочередное собрание акционеров на 21 ноября. Собрание созывается по требованию ООО "Мираском" (Москва), владеющему 41,99% акций предприятия. В повестку дня включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО "Мираском" - приобретение ООО в ходе размещения допэмиссии 16 617 640 обыкновенных акций АО "Аскольд" номиналом 50 коп. Ранее сообщалось, что "Аскольд" планирует увеличить уставный капитал в 131 раз за счет размещения по закрытой подписке акций допэмиссии на 15 млн 570,75 тыс. руб.